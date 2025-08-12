$50 Million Bounty BLOCKED by Ally

Colombian President Gustavo Petro has sparked outrage by ordering military forces to shield Venezuelan dictator Nicolás Maduro from U.S. operations after America doubled its bounty on the socialist strongman to $50 million.
- Petro ordered that any operations involving “sister countries” like Venezuela require prior government approval
- Colombian opposition accused Petro of “treason to the homeland” and demanded disclosure of secret commitments to Maduro
- The directive came immediately after the U.S. doubled its bounty on Maduro from $25 million to $50 million
- Petro has normalized relations with Venezuela since 2022, reopening borders and resuming trade despite Maduro’s authoritarian rule
Petro’s Controversial Military Directive
On August 10, 2025, Petro issued a stunning order requiring Colombian military approval from “sister countries” before conducting any operations involving Venezuela. The directive emphasized shared people, flag, and history between the nations while expressing solidarity against U.S. intervention. This unprecedented move effectively creates a protective shield around Maduro’s regime, potentially hindering American efforts to capture the Venezuelan dictator who faces serious criminal charges.
Opposition Cries Treason
Colombia’s Centro Democrático party immediately condemned Petro’s directive as “treason to the homeland,” demanding transparency about any secret commitments made to Maduro. The opposition’s fierce reaction reflects growing concerns that Petro’s leftist administration is compromising Colombian sovereignty to protect a neighboring dictator. This domestic political firestorm threatens to destabilize Petro’s presidency while raising serious questions about Colombia’s role as a reliable U.S. ally in regional security operations.
Dangerous Pattern of Appeasement
Since taking office in August 2022, Petro has systematically restored diplomatic relations with Maduro’s regime, reversing previous President Iván Duque’s isolation policy. Petro reopened border crossings, resumed trade, and exchanged ambassadors despite Venezuela’s continued authoritarianism and electoral fraud. While Petro occasionally criticizes Maduro’s democratic deficits, including declining to attend his 2024 inauguration, he maintains functional relations that legitimize the Venezuelan dictator’s rule.
Undermining U.S. Counter-Narcotics Efforts
Petro’s directive threatens to severely complicate U.S. operations against drug trafficking and organized crime along the Colombia-Venezuela border. The $50 million bounty on Maduro reflects serious American concerns about his regime’s involvement in international narcotics trafficking and other criminal activities. By requiring Venezuelan government approval for cross-border operations, Petro essentially gives Maduro veto power over legitimate law enforcement efforts targeting his criminal network and associates.
This controversial policy exposes how leftist leaders prioritize ideological solidarity over national security and international law enforcement. Petro’s actions demonstrate the dangerous consequences of appeasing dictators while undermining America’s efforts to combat transnational criminal organizations that threaten regional stability and flood American communities with deadly drugs.
